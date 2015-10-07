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الصحة: اختفاء سوفالدى المستورد بسبب عدم الإفراج الجمركى عن 16 ألف عبوة

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الصحة: اختفاء سوفالدى المستورد بسبب عدم الإفراج الجمركى عن 16 ألف عبوة الصحة: اختفاء سوفالدى المستورد بسبب عدم الإفراج الجمركى عن 16 ألف عبوة
شهدت مراكز الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والصيدليات الحرة، نقصا حادا يصل لحد الاختفاء فى جرعات السوفالدى المستورد، بسبب عدم الإفراج الجمركى عن 16 ألفا و500 عبوة سوفالدى مستورد بسبب أزمة فى الدولار.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجمارك وصلت إليها شحنة سوفالدى مستورد منذ أيام تتضمن 16 ألفا و500 عبوة بتكلفة 4 ملايين دولار وتعزر الإفراج الجمركى عنها لعدم توفير المبلغ بالدولار من جانب بنك للسماح للشحنة بالدخول لمراكز الكبد والصيدليات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بنك مصر خاطب البنك المركزى لمنحة "استمارة س 4 "، والتى بموجبها يتم الإفراج الجمركى عن شحنة السوفالدى، لافتا إلى أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لم تخطر بمنع الإفراج الجمركى عن الشحنة إلا يوم 3 أكتوبر الجارى.

من جانبه، أوضح الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه لا توجد مشكلة فى صرف المرضى للعلاج، مشيرا إلى توافرسوفالدى المصرى فى مراكز الكبد وبنفس فاعلية المستورد، لافتا إلى أنه سيتم توسيع نطاق استخدام سوفالدى المصرى فى مراكز الكبد خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور أحمد جزارين مدير شركة فارما أوفرسيز المستوردة للسوفالدى الأجنبى فى مصر، إلى أنه جار التواصل مع الأطراف المختلفة لحل الأزمة ولا دخل لوزارة الصحة والشركة بتعطيل الإفراج الجمركى عن الشحنة، موضحا أن الأزمة فى عدم توافر الدولار فى مصر، وهو ما تسبب فى عجز البنك عن توفير العملات المطلوبة لاستيراد سوفالدى.

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مصر 365

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