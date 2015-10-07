بعد حبسه 7 أشهر.. براءة مدرس ابتدائى من تهمة هتك عرض تلميذ بالغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار سيد أبو سيف ببراءة مدرس تربية رياضية بمدرسة ابتدائية بالغردقة، من تهمة هتك عرض تلميذ بالصف الأول الابتدائى بالمدرسة، بعد 7 أشهر من حبس المدرس، وفضت المحكمة الدعوة المدنية الجنائية.

ترجع أحداث تلك الواقعة إلى منتصف شهر مارس الماضى، عندما اتهمت أسرة تلميذ بالصف الأول الابتدائى بإحدى مدارس الغردقة الابتدائية مدرس تربية رياضية بالمدرسة بالتعدى عليه وهتك عرضه، وتم إلقاء القبض على المدرس الذى أنكر الواقعة.

وقررت النيابة آنذاك حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحكمة التى قضت ببراءة المدرس.