وزير الإسكان:10% زيادة فى طرح الأراضى للمصريين بالخارج فى القاهرة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان انه سيكون هناك زيادات تصل الى 10? بالقاهرة الجديدة فى الأراضى التى سيتم طرحها من أراضى المصريين فى الخارج وهو ما يتناسب مع الزيادة التى يتم طرحها للاراضى المصريين بالخارج.

واضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن القاهرة الحديدة سيكون بها 5 آلاف قطعة أراض جديدة، حيث سيتم فتح الباب للمواطنين خلال الشهر الجارى، موضحا أن 2.2 مليار دولار قيمة الأراضى التى تم بيعها خلال الفترة الماضية

ولفت وزير الإسكان إلى أن القاهرة الجديدة حالة استثنائية وهى أعلى مكان بالدولة، ولابد من الاستفادة من هذه الأراضى، موضحا أنه بصدد إعلان مبادرة لطرح أراضى بالصعيد ومدينته السادات والعاشر من رمضان.

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