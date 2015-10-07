روي كين: روبي كين لن يرضع مولوده ليغيب أمام ألمانيا!

مرة أخرى يتفنن روي كين المدرب المساعد لمنتخب أيرلندا في الرد على أسئلة الصحفيين بإجابات مثيرة.

أحد الصحفيين سأل روي كين: "هل روبي كسين سيكون متاحا للمشاركة مع أيرلندا أمام ألمانيا في المباراة المقبلة من تصفيات يورو 2015 بعد أن وضعت زوجته مولودها الثاني؟".

ما كان من روي كين إلا أن رد قائلا: "ولماذا لا يكون متاحا؟ حتى لو كان روبي كين سيرضعه بنفسه، فسيكون متواجدا في المباراة".

زوجة روبي كين وضعت طفلها الثاني يوم الاثنين الماضي في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب كين في نادي لوس أنجلوس جالاكسي.

ويلتقي منتخب أيرلندا مع نظيره الألماني يوم الخميس المقبل ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2015 في فرنسا.