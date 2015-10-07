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مؤتمر منظمة «المكررين الأفارقة» بالسويس بمشاركة 16 دولة‎

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مؤتمر منظمة «المكررين الأفارقة» بالسويس بمشاركة 16 دولة‎ مؤتمر منظمة «المكررين الأفارقة» بالسويس بمشاركة 16 دولة‎

خلال المؤتمر منظمة المكررين الأفارقة

استضافت شركة النصر للبترول، اليوم الأربعاء، الاجتماع المشترك لمجموعات عمل التكرير والمواصفات والسلامة والصحة المهنية والجودة لمنظمة المكررين الأفارقة ARA، وذلك خلال الفترة من 7 الى 8 أكتوبر 2015 بحضور اللواء العربي السروي محافظ السويس، وتحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول و الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي ميدور وانربك.

ويشارك في المؤتمر 16 دولة من الأعضاء المشاركة في المنظمة وهم ” وجنوب أفريقيا والكونغو والسودان وزامبيا وكينيا ونيجيريا وليبيا والمغرب وكوت ديفوار والجابون وأنجولا والكاميرون والجزائر وتونس وغانا “.

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر أعرب اللواء العربي السروي محافظ السويس، عن سعادته عن تنظيم السويس للمؤتمر بمشاركة عدد من الدول الأفريقية، مشيرًا الي أنه يتمني من المشاركين في المؤتمر أن يتوصلوا إلى توصيات تهدف إلى التطوير في مجال البترول بصفة عامة و صناعة تكرير البترول بصفة خاصة ونقل الخبرات والتكنولوجيا بين مصر والدول المشاركة في المؤتمر.

تحدث المهندس محمد عرابي رئيس شركة النصر للبترول، عن تاريخ شركة النصر للبترول الذي يزيد عن 100 عامًا ودورها في الاقتصاد المصري عبر السنوات الطويلة.

وأكد مسيو رينو رئيس المنظمة عن دور المنظمة الحيوي في طرح العديد من الموضوعات في مجال تكريرالبترول التي تهم دول الأعضاء المشاركة .

تشترك مصر في منظمة ARA و تساهم بدور فعال في جميع مجالات المنظمة بما يخدم القارة الأفريقية ومصر في تطوير صناعة التكرير ومواكبة التطورات العالمية، وبما يتناسب مع حجم ودور مصر الريادي في القارة السمراء.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة التحويلية للبترول في القارة الأفريقية من خلال تشجيع أعضاءها لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات في جميع مجالات تكرير البترول وتوزيعه وتوريده ومعالجة القضايا الاقتصادية والبيئية التي تؤثر على صناعة تكرير النفط في أفريقيا وتحسين الأداء التقني والاقتصادي بين الأعضاء عن طريق تبادل الخبرات وتوطيد الاتصال والتعاون بين الأعضاء أسواق النفط الدولية .

حضر فعاليات المؤتمر عدد كبير من أعضاء المنظمة وممثلي شركات التكرير والمهندس مجدي محروس مساعد رئيس هيئة البترول للعمليات والمهندس رضا عبد الصمد رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهتمين بمجال تكرير البترول.

 

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