سقوط "مدهباتى" أثناء تسليمه "كوكتيل مخدرات" لعملائه بمنطقة مقابر فى دمياط

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دمياط، برئاسة الرائد أحمد سلامة رئيس وحدة المباحث من ضبط "هانى م .ش" مواليد 1986 "مدهباتى" ومقيم بقرية الشعراء مركز دمياط، ويعد من أخطر العناصر الجنائية ومن كبار تجار المواد المخدرة وسبق اتهامه فى عدد (20) قضية ما بين ضرب – مقاومة سلطات – مخدرات، وتبين أنه مسجل شقى خطر فئة (أ) تحت رقم 632 فرض سيطرة.

تم ضبط المتهم أثناء قيامه بتسلم المواد المخدرة بمنطقة المقابر بالشعراء دائرة مركز دمياط، وبحوزته عدد (237) تذكرة لمخدر الهيروين، وكذا عدد (2) كيس كبير لمخدر الهيروين بإجمالى (500 جرام)، وعدد (2) قطعة لمخدر حشيش كبيرة الحجم، وعدد (4) قطع صغيرة الحجم لمخدر الحشيش، كما تم ضبط سلاح أبيض (مطواة) وهاتف محمول للاتصال بعملائه، وكذا ميزان حساس وكذا مبلغ مالى وقدره 980 جنيها حصيلة اتجاره.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16528 لسنة 2015 جنايات مركز دمياط، وجار عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.