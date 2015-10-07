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من هم النجوم العالميون والعرب الذين سيحيون حفلات جائزة أبو ظبي الكبرى؟

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من هم النجوم العالميون والعرب الذين سيحيون حفلات جائزة أبو ظبي الكبرى؟ من هم النجوم العالميون والعرب الذين سيحيون حفلات جائزة أبو ظبي الكبرى؟

الأربعاء 07-10-2015 13:16

أعلنت إدارة حلبة مرسي ياس في العاصمة الإمارتية عن الأسماء التي ستحيي الحفلات المتزامنة مع جائزة أبو ظبي الكبرى هذا العام.
ومن هذه الأسماء الإسباني انريكي ايغلاسياس وفرقتا Florence and the Machine وBlur البريطانيتين.
ومن المنتظر أن تحيي الفرقتان حفلات تتزامن مع فعاليات الجولة الختامية من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، إلى جانب حفلات عربية يحييها كلٌ من الجزائري الشاب خالد، واللبناني فارس كرم، والإماراتية أريام.
وسيقام حفل اغلاسياس مساء الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
أما حفل Florence and the Machine، فيقام يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحفل فرقة Blur مساء الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن المنتظر أن يحيي الشاب خالد وفارس كرم وأريام حفلًاً يقام يوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني
. فعاليات جائزة أبو ظبي الكبرى تنطلق بتدريبين يجريان يوم الجمعة، قبل أن تجري التدريبات الأخيرة والتجارب التأهيلية يوم السبت، على أن يقام السباق الرسمي يوم الأحد.
ومن المتوقع أن تنفذ جميع البطاقات حسب توقع مدير المبيعات والتسويق في حلبة مرسي ياس " نك مكلوي "

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