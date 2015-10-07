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حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة

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حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة
أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بقيام ضباط مباحث القسم بضبط المتهم "إكرامى ع م" 30 سنة عاطل، وبحوزته (500) قرص مخدر ومبلغ مالى 525 جنيهًا وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.

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