القبض على عاطل هارب من 13 حكما قضائيا فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الامنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على عاطل هارب من 13 حكما قضائيا.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المدعو ( م. م. ع) 35 سنة عاطل مقيم أبوخليفة ــ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكم قضائى ، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيهم 19 سنة بتهم " تبديد. "

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.