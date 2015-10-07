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تذكارات أفلام سيلفستر ستالون قد تجني 6 ملايين دولار في المزاد

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الأربعاء 07-10-2015 13:43

يطرح الممثل سيلفستر ستالون مقتنيات من فيلميه الشهيرين، روكي ورامبو، في مزادٍ، يقول منظموه إنه قد يجني ما يصل إلى 6 ملايين دولار، ما بين ملابس ومستلزمات شخصية، استخدمها ستالون في أفلامه.
أكثر من 1400 قطعة خاصة بـ ستالون، من بينها سترة جلدية سوداء، ارتداها عند أدائه دور روكي بالبوا، وعصابة وضعها على رأسه، عند تجسيده شخصية جون رامبو.
وستطرح هذه التذكارات في مزاد، في لوس أنجلوس، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، في وقت عرضت مجموعة منها لوسائل الإعلام في لندن، يوم الثلاثاء.
وقال مايك جوتيريز إن تقديرات المزاد ستتراوح بين 4 و6 ملايين دولار، وإن المشاركة المباشرة لـ ستالون في المزاد قد ترفع التذكارات.
وفي الوقت الذي يعرض ستالون التذكارات للبيع، يواصل تقديم سلسلة أفلام روكي، التي بدأت في عام 1976، بواسطة فيلمه الجديد، كريد، المقرّر طرحه في الشهر المقبل.
ويُقام المزاد في الفترة الممتدّة من 18 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يذهب جزء من العائد إلى المؤسسات الخيرية المعنية بقدامى المحاربين الأمريكيين ومصابي الجيش.
وكان قد إنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مفادها أنّ الممثل العالمي Sylvester Stallone، توفي في حادث سيارة مروّع.

 

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سيدتي

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