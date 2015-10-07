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باسم يوسف يصدم جمهوره ويوجّه صفعة للإعلام

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باسم يوسف يصدم جمهوره ويوجّه صفعة للإعلام باسم يوسف يصدم جمهوره ويوجّه صفعة للإعلام

الأربعاء 07-10-2015 13:43

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة للإعلامي الساخر دكتور باسم يوسف على إحدى بوسترات قناة osn ، كما نشرت الصفحة الرسمية للقناة على "فيس بوك" صورة لباسم مع تعليق " نجوم لامعة في حدث رائع، سنكشف الستار عن جديدنا في 2016 مع مجموعة من أضخم نجوم العالم العربي والغربي يوم 12 أكتوبر".
جمهور باسم هلّل بعودته إلى الاعلام ببرنامج جديد وبتركوا عودته، إلا أنّهم تلقوا صدمة عندما نفى بتسم عودته الى تقديم أي برنامج على القناة، وكتب تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها "أرجو تحري الدقة لا صحة لهذا الخبر أنا مجرد سأقدم حفل لـ osn لاعلان خريطتها لـ 2016".
وتعتبر تغريدة باسم يوسف صفعة للإعلام الذي بات بعضه يعتمد أسلوب النقل دون التأكد من المصدر، ولجمهوره الذي كان ينتظر عودته.

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سيدتي