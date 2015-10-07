حبس موظفة بمرور السلام 15 يوما بتهمة تلقى رشوة مقابل تزوير أوراق سيارات

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس، وبإشراف محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بحبس موظفة بمرور مدينة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تلقى رشوة مقابل إصدار شهادات بيانات لسيارات مهربة، وليس لها أوراق بالاشتراك مع سمسار، حيث استلمت النيابة منذ قليل تحريات مباحث الأموال العامة التى أكدت صحة الواقعة.

كشفت تحقيقات نيابة السلام، أن المتهمة تعمل موظفة بمرور مدينة السلام كانت تصدر شهادات بيانات لسيارات مهربة وليست لها أوراق مقابل الحصول على رشوة بالاشتراك مع سمسار كان يقوم بدور الوسيط بين صاحب السيارة المهربة والموظفة التى كانت تصدر شهادات البيانات، والمبالغ كانت يتقاسمها الموظفة والسمسار.