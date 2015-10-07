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إحالة منتصر الزيات وآخرين للمحاكمة التأديبية في “كتائب أنصار الشريعة”

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إحالة منتصر الزيات وآخرين للمحاكمة التأديبية في “كتائب أنصار الشريعة” إحالة منتصر الزيات وآخرين للمحاكمة التأديبية في “كتائب أنصار الشريعة”

منتصر الزيات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب أنصار الشريعة ” وعددهم 23 متهماً لـ 21 أكتوبر الجاري.

وأحالت المحكمة علي اسماعيل، وسعيد جميلن وسعيد عبد العاطي، واحمد عباس حلمي، ومنتصر الزيات، إلي المحاكمة التأديبية أمام الهيئة التأديبية بمحكمة استئناف القاهرة، لعدم التزامهم بالجلسة.

وأمرت المحكمة بندب 10 محامين آخرين بدلًا منهم، مع استمرار حبس المتهمين، حيث بدأت في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين.

كما قامت المحكمة بإثبات حضور الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين، بينما تغيب عدد من الدفاععن المتهمين، وقالت المحكمة انه يتعذر نظر القضية لعدم اكتمال هيئة الدفاع عن المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، أحال 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات.

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