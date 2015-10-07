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غلق عيادة و5 معامل تحاليل طبية و 3 مخابز بلدية ببني سويف

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غلق عيادة و5 معامل تحاليل طبية و 3 مخابز بلدية ببني سويف غلق عيادة و5 معامل تحاليل طبية و 3 مخابز بلدية ببني سويف

محافظ بني سويف

أصدر المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، قرارًا بغلق عيادة، وعدد 5 معامل تحاليل طبية و2 مركز جيم، وذلك لتشغليهم بدون ترخيص، وذلك بناء على ” تقرير مدرية الصحة – إدارة العلاج الحر “.

كما أصدر المحافظ قرارات غلق لعدد 3 مخابز بلدية لوجود مخالفات بها تشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، بناءًا على ما ورد بتقارير مرور ادراة الشئون الوقائية – قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وذلك بعد انذار أصحاب المخابز لتلافي المخالفات من خلال مديرية الصحة، وبعد تأكده  من أن غلق هذه المخابز لن يؤثر على المنطقة التي توجد بها لوجود عدد كافي من المخابز بهذه المناطق.

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