المجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب يناقش تعزيز التعاون العربى المشترك

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعات دورته الثمانين بمقرالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، برئاسة المملكة العربية السعودية

وصرح وزير الإسكان السعودى ماجد بن عبد الله الحقيل فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع بأن الموضوعات التى جرى بحثها والمناقشات التى جرت خلال الاجتماع وما تمخض عنها من نتائج تستهدف جميعها تعزيز التعاون العربى المشترك فى مجال الإسكان والتعمير .

وقال إنه تمت متابعة قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص الإسكان وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف مجلس وزراء الإسكان والتعميرالعرب.

وأشار إلى أنه تم اختيار موضوع جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعام 2016 "تحت عنوان التخطيط العمرانى ضمان للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية" والمخصصة لأفضل بحث علمى فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

وأوضح أنه تم كذلك استعراض عدد من الموضوعات تتعلق بمتابعة عقد مؤتمرات الإسكان العربية التى تنظم من قبل الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية كل سنتين، حيث سيتم عقد مؤتمر الإسكان العربى الرابع فى المملكة العربية السعودية فى شهر نوفمبر 2016 وما يتعلق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة فى مجال الإسكان.

كما تم إقرار الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، تمهيدا لرفعها للمجلس لاعتمادها.

وتم أيضا الاطلاع على المستجدات بشأن المنتدى الوزارى العربى للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الغربية بشأن المشاريع الرائدة فى مجال الإسكان وكذلك أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة وإنشاء موقع إلكترونى لمجلس وزراء الإسكان والتعميرالعرب وإعداد بنود مشروع جدول أعمال الدورة 32 القادمة للمجلس فى ديسمبر القادم.

واختتم الوزير تصريحه قائلا: إن المجلس اطلع على مجالات التعاون العربى مع التجمعات الإقليمية والدول فى مجال الإسكان والتعمير وعلى المستجدات بشأن المركز العربى للوقاية من إخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ومقره الجزائر .