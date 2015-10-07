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المحامي سمير صبري يتوعد انتصار بسبب «نفسنة».. ويتقدم ببلاغ للنائب العام

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المحامي سمير صبري يتوعد انتصار بسبب «نفسنة».. ويتقدم ببلاغ للنائب العام المحامي سمير صبري يتوعد انتصار بسبب «نفسنة».. ويتقدم ببلاغ للنائب العام

أكد المحامي سمير صبري، انه سيتقدم ببلاغ للنائب العام غدًا ضد الفنانة أنتصار بعد التصريحات التي أدلت بها في برنامجها الجديد “نفسنة” والذي يعرض على فضائية “القاهرة والناس” والتي قالت فيها انها تشاهد أفلام البورن، وطالبت انتصار خلال الحلقة الشباب الغير قادر على الزواج بمشاهدة هذه الأفلام بدعوى “تصبير نفسه”.

وقال سمير صبري في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «ONA»، إنه سيرفع دعوي قضائية لغلق قناة القاهرة والناس، موضحا انه تم دعوته لحضور أحد حلقات البرنامج لكنه رفض نظر لأن البرنامج يحتوي على “قلة أدب” على حد وصفه.

ولفت صبري، إلى ان النيابة العامة تقف حاليا بالمرصاد لأي خروج عن الأداب العامة، وهو ما حدث مع برديس وشاكيرا بالإضافة إلي تحديد جلسة لمحاكمة السبكي في بلاغ ضده بسبب أعماله الفنية.

يذكر ان أولى حلقات برنامج “نفسنة” والذي عرضته قناة “القاهرة والناس” مساء أمس الثلاثاء شهد مواجهة ساخنة بين ضيوف الحلقة الفنانات انتصار وهيدي كرم وشيماء سيف، بسبب قضية مشاهدة الأفلام الإباحية.

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