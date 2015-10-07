أسرار مسائية للتخلص من جفاف وتجاعيد البشرة

ودّعي التعب والتراكمات في ليلة نظيفة وهادئة! لا تهملي روتينك الجمالي مساء وتستسلمي للتعب. إذ أن هذه الفترة هي الأهم لتجديد البشرة وإنعاش الخلايا وتغذيتها بعيداً عن كل ملوثات النهار. إليك المستحضرات اللازمة لفترة المساء كي تستعيدي تألق بشرتك وتستيقظي بوجه مشرق.

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1. من أهم الخطوات المسائية الجمالية هي تنظيف البشرة وإزالة المكياج كي تستطيع أن تتنفس بشكل صحي. إذاً، قبل غسل وجهك، تحتاجين إلى كريم مزيل المكياج، كما ننصحك باستخدام منظف خاص لمنطقة العينين. إليك زيت "بوتي دي زيو" Beaute Des Yeux من "غيرلان" Guerlian شديد النضارة بتركيبتَين: ينظّف العينَين بشكل سريع وفعال ليوفّر راحة فوريّة وإحساساً رائعاً بالنظافة، كما يقوّي ويعزز الأهداب من أجل الحصول على عينَين أكثر جمالاً مع مرور كلّ يوم.

2. ما لا تعرفينه أن الترطيب الذي تحتاجينه في النهار يختلف تماماً عن ذلك الذي تحتاجينه في الليل. لكثافة إضافية، ننصحك بتجربة كريم الترطيب المصنوع من قعر المحيطات، ويحمل بمكوناته كل ما تحتاجه بشرتك من انتعاش وتغذية. " بلو هارت" Blue Heart من "لا مير "La Mer

3. هل كنت تعلمين أن التقدّم في السنّ لا يتعلّق بعدد السنين، بل بكلّ يوم يمرّ؟ فيوم واحد فقط قد يلقي بثقله على المرأة ويترك أثراً على وجهها. مع مرور الوقت، تزداد علامات "التقدّم في السنّ خلال يوم واحد"، مخلّفةً على المدى الطويل تجاعيد أعمق مع بشرة تفتقد إلى حيويّتها الشابّة. استناداً إلى ذلك، ننصحك بتجربة الكريم الذي يساعد البشرة على مقاومة التقدم في السن " ليفت أكتيف سوبرام" Liftactiv Supreme من"فيشي" Vichy.

4. النوم ليلاً هو الوقت الأفضل للبشرة كي تتجدد، إذ تتحرر من أضرار التغيرات البيئية. إليك كريماً يعالج تجدد البشرة من خلال المساعدة على تزويدها بالترطيب وفوائد التنعيم التي تدوم خلال الليل. هذا الكريم الفاخر يمنح البشرة ترطيباً فورياً وملمساً مخملياً ناعماً لتستيقظي مع بشرة أكثر صحة وتوهجاً.

" ارناراوند أوفرنايت روفيتالايزينغ موستورايسر" Urnaround Overnight Revitalizing Moisturizer من "كلينيك" Clinique

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