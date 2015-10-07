الجمعه المقبل.. فرقة الموسيقى العربية تحتفل بالذكرى الـ 49 لرحيل «محمد فوزى»

إحتفالا بالذكرى 49 لرحيل الموسيقار محمد فوزى ،تحيى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى الحفل المقام على مسرح الجمهورية،وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 9 اكتوبر.

وتقدم الفرقة بالحفل فاصلين، حيث تغنى بالاول باقة من اعمال الفنان محمد فوزى،ومنها .فين قلبى ، عمرى ما دوقت الحب،تعب الهوى قلبى،كل دقة فى قلبى،ساكن فى حى السيدة ،راح توحشينى،بالإضافة إلى موسيقى “فتافيت السكر”و استعراض “الزهور” ،من اداء الفنانون. داليا عبد الوهاب ، هانى عامر ، ياسمين ، تامر عبد النبى ، عصام محمود ،ووليد حيدر .

اما الفاصل الثانى فتقدم به الفرقة مختارات من اشهر الاعمال الوطنية التى ابدعها كبار الملحنين و،منها بسم الله لـ بليغ حمدى ، بحبك يا مصر لـ محمد سلطان ، راجعين لـ على اسماعيل ، حبيت بلدى لـ محمد قاسم ، حبايب مصر لـ حلمى بكر ، تعيشى يا بلدى لـ ابراهيم رجب وصوت الوطن لـ رياض السنباطى .. اداء سماح عباس ، ابراهيم راشد ، نهاد فتحى ورحاب عمر .