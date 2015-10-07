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أزمة الأهلي – خالد مرتجي لـ في الجول: جوزيه اعتزل.. لكنه يقبل العودة لسبب واحد

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أزمة الأهلي – خالد مرتجي لـ في الجول: جوزيه اعتزل.. لكنه يقبل العودة لسبب واحد أزمة الأهلي – خالد مرتجي لـ في الجول: جوزيه اعتزل.. لكنه يقبل العودة لسبب واحد

هو واحد من أقرب الأشخاص المصريين لمانويل جوزيه، يكشف خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة السابق للأهلي لـFilGoal.com جانبا من كواليس العودة المحتملة للساحر البرتغالي إلى القلعة الحمراء.

خالد مرتجي أحد أهم رجال القلعة الحمراء في الوقت الراهن يتحدث عن مجلس الإدارة الذي انتخب بنفسه رئيسه محمود طاهر ثم عارض الكثير من قراراته، لماذا؟

يرد خالد مرتجي لـFilGoal.com "لأن مصلحة الأهلي أهم عندي من أي شيء أخر حتى أسرتي".

تحدث FilGoal.com مع مرتجي عن كل تلك الأشياء. ويسردها فيما يلي:

انتخاب طاهر

يفسر مرتجي "انتخبت أفرادا من قائمة إبراهيم المعلم مثل كابتن محرم الراغب في منصب نائب الرئيس".

وتابع "هذا يؤكد لك أني كنت أنتخب من أراهم الأفضل. ووقتها كنت أرى محمود طاهر الأنسب للأهلي".

وأضاف "كذلك هناك بعض الاعتبارات الأسرية التي أظهرت الأمر على هذا النحو مثل أن عماد وحيد عضو المجلس الحالي زوج شقيقتي".

ضد طاهر

وأكمل مرتجي "لكني غير راض عن أداء المجلس الحالي".

 

واستدرك "حينما يكون الأهلي في محنة يجب أن نقف جميعا خلفه. ونتخذ ما يلزم من أجل عبور تلك المرحلة. مصلحة الأهلي أهم عندي من أسرتي".

وتطرق طاهر كذلك إلى العودة المحتملة لمانويل جوزيه، مفصحا عن حديث بينه والساحر البرتغالي.

وكشف مرتجي "هل تعلمون أن جوزيه كان قد اتخذ قرارا باعتزال التدريب. لكنه سيعود لسبب واحد".

جوزيه الأهلاوي

وأوضح "جوزيه أخبرني أنه أنهى حياته العملية. وأنه إذا قبل العودة فذلك سيكون من أجل الأهلي فقط".

واستفاض "في المرة السابقة لجوزيه هل تعلمون أنه وافق على تدريب الأهلي بنصف راتبه السابق تقديرا لظروف والكرة المصرية في ذلك الحين".

وأكمل "هو لا يهتم بالاعتبارات المالية وهو ما ينطبق على هذه الفترة أيضا".

وأضاف "شخصيا أرى عودة جوزيه هي الحل الوحيد في هذا الوقت ومعه جهازه الفني بالكامل".

وأتم "الأهلي فوقنا جميعا ويجب أن يدرك الجميع هذه الحقيقة ويعملوا من أجلها. وحينما يأمر الاهلي فعلى الجميع أن ينفذ دون تفكير".

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