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برزنتيشن توضح لـ في الجول - 3 أخطاء كارثية في تنظيم معسكر المنتخب بالإمارات

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برزنتيشن توضح لـ في الجول - 3 أخطاء كارثية في تنظيم معسكر المنتخب بالإمارات برزنتيشن توضح لـ في الجول - 3 أخطاء كارثية في تنظيم معسكر المنتخب بالإمارات

أزمة كبرى حول مباراة والسنغال الودية والمقرر إقامتها يوم الخميس في الإمارات بعد أن تأكد عدم احتسابها في الأجندة الدولية للفيفا.

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر كان قد أكد أن السنغال ستواجه مصر بالمنتخب الأول لكنها لن تحتسب ضمن الأجندة الدولية بسبب فرق المسافة بين الجزائر والإمارات والتي وفقا للوائح الفيفا التي تنص على ألا يخوض منتخبا مباراتين في 5 أيام بينهما هذه المسافة.

لكن اليوم الأوليمبي السنغالي أعلن رسميا عن قائمته لمواجهة منتخب مصر الأول يوم الخميس.

ولكن عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن الراعية لبطولات اتحاد الكرة وضح لـFilGoal.com الأخطاء التنظيمية التي وقع فيها منتخب مصر خلال معسكر الإمارات.

وقال وهبي "نحن لا دخل لنا بتنظيم مباريات المنتخب فهو لشركة Non-Stop، معسكر الإمارات كله أزمات وليس فقط مباراة السنغال".

وأضاف "أولا مباراة السنغال ليست ضمن الأجندة الدولية كما أنه لا يوجد طاقم تحكيمي للمباراة والتي ستقام غدا الخميس حتى الآن".

وتابع "ثانيا منتخب زامبيا عندما وصل لمطار دبي لم يجد من ينتظره من المسؤولين مما اضطر الشرطة لمخاطبة الاتحاد الإماراتي الذي حل الأزمة".

وأردف "ثالثا منتخب زامبيا لم يجد أي ملاعب للتدرب عليها من أجل الاستعداد لمواجهة مصر".

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فيديو اليوم السابع

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