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فييرا: تدريب الأهلي؟ البعض يرشحني لتدريب إنتر ميلان

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فييرا: تدريب الأهلي؟ البعض يرشحني لتدريب إنتر ميلان فييرا: تدريب الأهلي؟ البعض يرشحني لتدريب إنتر ميلان

نفي المدرب البرازيلي جورفان فييرا وجود أي مفاوضات معه لتولي تدريب فريق الأهلي في الموسم الجديد.

وقال فييرا عبر قناة TEN: لم يتصل بي أحد من الأهلي، فأنا حاليا في سويسرا لحضور دورة تدريبية.

وأضاف: يتكلمون كثيرا عني في أنني مدرب الأهلي، ورشحني البعض لتدريب إنتر وميلان.

وواصل: أتابع الدوري المصري بانتظام منذ عملي بالإسماعيلي عام ١٩٩٩.

وتابع: بالطبع أتمني العودة إلي مصر، فهي دائما في قلبي، ولدي أصدقاء كثيرون بها، وهدايا تذكارية لا أنساها.

ويملك جورفان فييرا تجربة أخري في مصر، حيث كان مديرا فنيا للزمالك عام ٢٠١٣.

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