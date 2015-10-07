ليفاندوفسكي في اسكتلندا.. كاد أن يكون أحد نجومها يوما

يحل المنتخب البولندي بقيادة مهاجمه المتألق روبيرت ليفاندوفسكي ضيفا على المنتخب الاسكتلندي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2015 في فرنسا.

ليفاندوفسكي يعيش أحد أفضل فترات مسيرته، إذ أنه سجل 12 هدفا في أخر 4 مباريات، بواقع 5 أهداف في فولفسبورج، هدفين في ماينتس، ثلاثة أهداف في دينامو زغرب وهدفين في بروسيا دورتموند.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ في الموسم السابق، قادما من فريق بروسيا دورتموند.

لكن هل تعلم أن ليفاندوفيسكي كاد يلعب في الدوري الاسكتلندي يوما ما؟ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تكشف القصة.

بدأ ليفاندوفسكي حياته مع فريق زنيك بروسكوف البولندي قبل أن ينتقل إلى ليج بوزنان الفريق الأكبر هناك.

وكيل اللاعبين يدعى رايموند سباركيس كان يتوسط في إحضار اللاعبين من بولندا إلى سيلتك الاسكتلنديأحضر الحارس أرتور بوروتش وماسيي زورافسكي وعرض عليهم روبيرت ليفاندوفسكي أيضا عام 2010 والذي كان يبلغ من العمر 20 عاما حينها، ولكن إدارة بوزنان طلبت فيه 1.7 مليون يورو.

سباركيس تحدث إلى إدارة النادي لكنهم أصروا على المبلغ، فما كان عليه إلا أن ذهب إلى إدارة سيلتك وأخبرهم أن هناك مهاجم يدعى روبيرت ليفاندوفيسكي عليم أن تنظروا إليه.

وأتبع: "لكن إدارة ناديه تريد فيه 1.7 مليون يورو وأنا أراه مبلغا كبيرا على لاعب في سنه".

الصفقة تعثرت ولم تتم، لينتقل ليفاندوفسكي إلى بروسيا دورتموند حيث عرفناه هناك وبدأ فترة تألقه.

الوكيل سباركيس يقول الأن: "لم أندم على ما قلته لسيلتك، فقناعتي وقتها كانت تؤكد بأن هذا المبلغ كبيرا على لاعب في سنه، لكن ربما كان علي القيام بما يفعله وكلاء اللاعبين وأنا أقول لهم بأنه لاعب مبهر لا تخسروه مهما كلفكم".

6 سنوات مرت ليفاندوفسكي سيعود إلى اسكتلندا مرة أخرى رفقة منتخب بلاده، لكنه لن يلعب مع سيلتك، إنما سيحاول التسجيل في مرمى منتخبهم.