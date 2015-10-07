مهاجم ستوك يفقد والدته في حادثة تدافع منى

كشف نادي ستوك سيتي أن والدة مهاجمه مامي ضيوف كانت إحدى ضحايا حادث تدافع منى أثناء مراسم الحج.

أكثر من 700 حاج وافتهم المنية في الحادث بالإضافة لآلاف المصابين.

الحادث وقع أثناء قيام الحجيج بمراسم رمي الجمرات، حيث تدافع الناس بسبب سوء التنظيم.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :"كل الدعم لمامي ضيوف خلال الظروف العصيبة التي يعيشها، الجميع هنا بين مؤولين ولاعبين يدعون له".

شقيقة ضيوف أيضا كانت متواجدة في الحادث، لكنها نجت مع بعض الإصابات الطفيفة.

مامي ضيوف صاحب الـ27 عاما خاض مع ستوك 7 مباريات هذا الموسم، سجل فيهم 3 أهداف.