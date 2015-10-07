' على البرازيل أن تتوخى أقصى درجات الحذر من أليكسيس سانشيز '

(إفي): أثنى لاعب كرة القدم البرازيلي فرناندينيو على الأداء المتميز لأليكسيس سانشيز مع آرسنال الإنجليزي، مؤكدا أن السيليساو عليه أن يتوخى "أقصى درجات الحذر" منه خلال مباراة أمام تشيلي بملعبها غدا الخميس، في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال لاعب مانشستر سيتي بملعب سان كارلوس دي أبوكيندو، حيث أجرى المنتخب البرازيلي مران أمس الثلاثاء استعدادا لمباراة غد أمام تشيلي: "يجب أن نكون حذرين للغاية مع سانشيز، لأن لديه القدرة على حسم مباراة ما في أي لحظة".

كما أشاد اللاعب البرازيلي بقائد المنتخب التشيلي وحارس مرماه كلاوديو برافو، حيث أبرز قدرته على "اللعب بقدميه بشكل رائع للغاية".

وعن المنتخب التشيلي، أثنى فرناندينيو على سرعة مدافعيه والضغط الذي يمارسونه لتضييق الخناق على الخصم.

وأكد "بشكل عام، تكن البرازيل احتراما كبيرا لجميع خصومها وليس فقط تشيلي".

وفيما يتعلق بغياب نيمار دا سيلفا عن لقاء غد بسبب الإيقاف، أبرز لاعب مانشستر سيتي مدى أهمية وجود نجم برشلونة ضمن منتخب بلاده، مؤكدا "علينا أن نحاول تعويض غيابه، وسيحتاج ذلك إلى عمل من الفريق بأكمله".