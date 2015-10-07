تقارير - ليفربول يعلن كلوب مدربا الجمعة

أشارت بعض التقارير الصحفية في إنجلترا لأن الإعلان الرسمي عن تولي المدرب يورجن كلوب قيادة ليفربول الإنجليزي ستكون في يوم الجمعة المقبل.

وكان ليفربول أقال المدرب برندان رودجرز على خلفية النتائج السيئة للفريق خلال الموسم الجاري.

ودخل يورجن كلوب ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدريب الريدز بجانب كارلو أنشيلوتي وفرانك دي بور.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن رودجرز سيعقد جلسة مع جون هنري وباقي ملاك ليفربول خلال الـ24 ساعة القادمين لعقد اتفاق نهائي يتولى به كلوب مهمة تدريب ليفربول.

ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة المقبل هو موعد الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد.

المحطة الأخيرة ليورجن كلوب كانت في تدريب بروسيا دورتموند الألماني، إلا أنه ترك المهمة بنهاية الموسم السابق ليدخل في فترة راحة يبدو أنها في طريقها للانتهاء.