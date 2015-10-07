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"مرور السويس" يضبط 6 سائقين بتهمة تعاطى المخدرات أثناء القيادة

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"مرور السويس" يضبط 6 سائقين بتهمة تعاطى المخدرات أثناء القيادة "مرور السويس" يضبط 6 سائقين بتهمة تعاطى المخدرات أثناء القيادة
شنت إدارة مرور السويس بقيادة العميد محمد الدفراوي حملة مكبرة لفحص قائدي السيارات وضبط المتعاطين للمواد المخدرة، أشرف على الحملة اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس.

وتمكن المقدم شريف سلامة رئيس مباحث المرور من ضبط 6 سائقين سيارات ملاكي ونقل بعدما أثبت الفحص والتحليل تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

استهدفت الحملة بكمين جنيفة بطريق السويس – الاسماعيلية، اختيار 25 سائق نقل وملاكى كعينة عشوائية من السائقين، وبأخذ العينات منهم وفحصها عن طريق لجنة طبية مرافقة للحملة تبين أن من بينهم 6 يتعاطون مخدر الحشيش والاقراص المخدرة، كما تم ضبط رخصه مزوره مع سائق نقل متعاطي مواد مخدرة.

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مصر 365