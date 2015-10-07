تجديد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، تجديد حبس المتهم "عامر.ث" وينتمى إلى جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

ومن جانب آخر أمرت النيابة الكلية تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام بتجديد حبس المتهم "هانى – ص" من جماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.