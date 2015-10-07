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السيد البدوى ينتظر قرار المحكمة فى قضية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد

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السيد البدوى ينتظر قرار المحكمة فى قضية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد السيد البدوى ينتظر قرار المحكمة فى قضية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد
رفعت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان جلسة محاكمة السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لاتهامه بإصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمة كل واحد منهما 250 ألف جنيه، للقرار.

وعقب رفع الجلسة للقرار، انتظر السيد البدوى قرار المحكمة داخل القاعة بصحبة فريقه القانونى، وكانت تبدوا عليه علامات التوتر والقلق والتف حوله عدد من الأفراد الذين حضروا بصحبته جلسة اليوم.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود بربرى، قد قضت فى يوليو الماضى بمعاقبة السيد البدوى محمد شحاتة، حضورى توكيل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

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مصر 365