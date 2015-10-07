المتحدث العسكري: المنتخبات العسكرية المصرية تواصل تفوقها بكوريا الجنوبية

تصدرت المنتخبات العسكرية قمة المجموعات المشاركة فى دورة الألعاب العسكرية العالمية السادسة المقامة بكوريا الجنوبية حيث تصدر فريق كرة القدم المركز الأول فى مجموعته بعد فوزه على منتخب عمان أقوى منافسيه بهدفين مقابل هدف أحرزهما اللاعب حسام باولو هداف المنتخب والبطولة حتى الآن.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له على صفحته الرسمية “فيسبوك” : “صعد فريق كرة اليد العسكرى إلى المربع الذهبى بعد تعادله مع كوريا الجنوبية صاحبة الأرض فى مباراة مثيرة ب 25 هدف لكلاً منهما ليصبح أول المجموعة بعد فوزه فى أولى مباراياته على منتخبى عمان والبرازيل، كما صعد فريق الكرة الطائرة العسكرى إلى الدور قبل النهائى بعد فوزه على الهند 3-0″.

> وحصل اللاعب عمر إيهاب على الميدالية البرونزية فى بطولة الجودو للألعاب الفردية فى وزن 100 كجم بعد تغلبه على نظيره من روسيا الإتحادية .