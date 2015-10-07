القبض على 6 متهمين هاربين من أحكام قضائية متنوعة فى حملة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، من القبض على 6 عاطلين هاربين من أحكام قضائية متنوعة.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكم بالمديرية بالاشتراك مع ضباط الإدارة بالقبض على (ع. ج. س) 37 سنة عاطل مقيم المحسمة القديمة ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1804 لسنة2013 قسم القنطرة شرق، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة15 سنة بتهمة "مخدرات ، و(م. س. ع) 37 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2278 لسنة 2014 قسم أول، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

كما تم ضبط (أ. س. م) 33 سنة عاطل مقيم الروضة ــ دائرة مركز القنطرة غرب، و(س. م) 25 سنة عاطل، و(س.م.س) 63 سنة عاطل مطلوبين للتنفيذ عليهم فى الجناية رقم 3103 لسنة 2014 مركز القنطرة غرب، والمحكوم عليهم فيها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "استعمال قسوة ، و(س. أ. د. ص) 30 سنة عاطل مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 22853/2014 قسم كفر الشيخ، والمحكوم عليها فيها بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "مخدرات ".

تم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.