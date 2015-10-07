ضبط 2500 عبوة دواء مغشوشة ومحظورة التداول لدى بيطرى شهير بالشرقية

قال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إن المديرية تكثف حملاتها اليومية للتصدى لظاهرة بيع الأدوية البيطرية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والتى تؤثر على الصحة العامة.

وأوضح توفيق فى تصريحات خاصة، أن معلومات وردت تفيد قيام ع- م- ع " طبيب بيطرى معروف بمركز الحسينية ببيع أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع شرطة المسطحات للتأكد من صحة البلاغ.

بمداهمة المعرض الخاص بالطبيب الكائن بمدينة الحسينية، عثر على 2500 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام من الأدوية البيطرية واللقاحات المنتهية الصلاحية وغير المسجلة والمحظور تداولها.

تم تحريز تلك المضبوطات وتحرير محضر ضد الطبيب وإحالته للنيابة.