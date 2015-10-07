ضبط شبكة دعارة تتزعمها شقيقتان محكوم عليهما بـ15 سنة سجن فى قضية قتل بدمياط

تمكنت مديرية أمن دمياط برئاسة اللواء فيصل دويدار مدير الأمن من ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تتزعمها شقيقتان متهمتان فى قضية قتل عمد هاربتان ومحكوم عليهما.

كان تلقى المقدم بلال زغلول رئيس مباحث الآداب بدمياط معلومات تفيد شبكة دعارة تديرها شقيقتان مقابل مادى دون تمييز بدائرة قسم ثان دمياط، وأسفرت تحريات عن صحة المعلومات وتم تحديد مكان الشبكة.

وعقب تقنين الإجراءات وإنهاء إذن النيابة العامة تمكن الرائد أحمد الدمرداش رئيس قسم ثان دمياط والنقيب عبدالله رمضان معاون مباحث قسم ثان دمياط والنقيب خالد حسونة وكيل إدارة الآداب من ضبط "سماح ف" و"رشا ف" مقيمتين ببولاق الدكرور و "سحر. ب" أثناء ممارستهم المتعة الحرام مع ثلاثة رجال راغبى متعة مقابل 400 جنيه لكل منهم، وبفحص المتهمين تبين أن سماح ورشا متهمتان ومطلوب ضبطهما فى قضية قتل عمد وتم الحكم عليهم بـ 15 سنة سجن غيابيا .

وتم التحفظ على مبالغ مالية وزجاجتين خمور وقطعة حشيش واوقية ذكرية مستخدمة والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأرسل إلى النيابة العامة للتحقيق.