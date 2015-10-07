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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط قسم ثان ومركز الإسماعيلية، من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وحشيش فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من العميد أحمد الشافعى، رئيس المباحث الجنائية، بقيام ضباط مباحث قسم ثان ومركز الإسماعيلية بالقبض على (ع.ع.س)، 40 سنة، عاطل، وبحوزته 10 أقراص مخدرة، ومبلغ مالى قدره (50 جنيهًا)، وتليفون محمول حال تردده على دائرة المركز.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تم القبض على (ف.أ.ف)، 17 سنة، عاطل، بحوزته 60 قرصًا مخدرًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم القبض على (إ.ا.خ)، 18 سنة، عاطل، وبحوزته 8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (70 جرامًا)، ومبلغ مالى قدره (70 جنيهًا)، وتليفون محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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مصر 365