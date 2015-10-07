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الداخلية تضبط 42 بندقية وورشتى سلاح و3 تشكيلات عصابية

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الداخلية تضبط 42 بندقية وورشتى سلاح و3 تشكيلات عصابية الداخلية تضبط 42 بندقية وورشتى سلاح و3 تشكيلات عصابية
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملات التى أشرف عليها اللواء محمد كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام من ضبط 134 قطعة سلاح نارى بينها رشاش و42 بندقية، وورشتان لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و245 قطعة سلاح أبيض، وضبط 786 قضية مخدرات، و3 تشكيلات عصابية.

كما تم ضبط 3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و72 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 21206 أحكام قضائية متنوعة، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 593 دراجة بخارية مخالفة.

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مصر 365