مرور الجيزة تضبط 3486 مخالفة متنوعة أعلى محاور وميادين المحافظة

كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، الحملات المرورية على محاور وشوارع المحافظة، لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحام المرورية بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات، التى شنتها الإدارة، عن ضبط 3486 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات - مخالفات متنوعة" وضبط 1142 مخالفة نموذج 125، وتم حجز 3 تكاتك تسيير بالشوارع الرئيسية بدون تصريح.

كما تم ضبط 40 مخالفة التقطتها أجهزة الرادار بالطرق السريعة وإجراء تحليل طبى لـ15 حالة من سائقى المركبات، وتم إثبات تعاطى 3 سائقين للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.