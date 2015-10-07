أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس مدير مستشفى الرمد ببورسعيد 30 يوما لتعديه بالضرب على طبيبة أسنان

Google+ Print
حبس مدير مستشفى الرمد ببورسعيد 30 يوما لتعديه بالضرب على طبيبة أسنان حبس مدير مستشفى الرمد ببورسعيد 30 يوما لتعديه بالضرب على طبيبة أسنان
قضت محكمة جنح المناخ الجزئية ببورسعيد برئاسة المستشار تامر محرم رئيس المحكمة، بحبس الدكتور حسام محمود حسين مدير مستشفى الرمد التخصصى 30 يوما فى القضية رقم 2059 لسنة 2015 جنح المناخ، لقيامه بالتعدى بالضرب على الدكتورة مريم داغر أخصائية الأسنان محدثا إصابتها من خلال التقرير الطبى وجود سجحات بالرقبة والصدر والذراعين والفخذ الأيسر، بالإضافة إلى وجود كدمات بأماكن متفرقة بالجسم.

وأكدت المحكمة من خلال حيثيات الحكم أن تصوير المجنى عليها للواقعة جاء مطابقا لما تنطبق به الأوراق أى أن الجانى قام بنشاط إجرامى أدى إلى المساس بسلامة جسم المجنى عليها.

ومن ثم قضت المحكمة غيابيا بحبسه 30 يوما وكفالة مائة جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وألزمته بالمصاريف الجنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365