حبس مدير مستشفى الرمد ببورسعيد 30 يوما لتعديه بالضرب على طبيبة أسنان

قضت محكمة جنح المناخ الجزئية ببورسعيد برئاسة المستشار تامر محرم رئيس المحكمة، بحبس الدكتور حسام محمود حسين مدير مستشفى الرمد التخصصى 30 يوما فى القضية رقم 2059 لسنة 2015 جنح المناخ، لقيامه بالتعدى بالضرب على الدكتورة مريم داغر أخصائية الأسنان محدثا إصابتها من خلال التقرير الطبى وجود سجحات بالرقبة والصدر والذراعين والفخذ الأيسر، بالإضافة إلى وجود كدمات بأماكن متفرقة بالجسم.

وأكدت المحكمة من خلال حيثيات الحكم أن تصوير المجنى عليها للواقعة جاء مطابقا لما تنطبق به الأوراق أى أن الجانى قام بنشاط إجرامى أدى إلى المساس بسلامة جسم المجنى عليها.

ومن ثم قضت المحكمة غيابيا بحبسه 30 يوما وكفالة مائة جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وألزمته بالمصاريف الجنائية.