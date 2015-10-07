محامى السيد البدوى يدفع بعدم الاختصاص فى اتهام موكله بإصدار شيكات بدون رصيد

انتهى جميل سعيد المحامى من مرافعته أمام محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان فى الجنحة رقم 17895 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب الجيزة، المتهم فيها السيد البدوى محمد شحاتة، رئيس حزب الوفد، بتهمة جريمة "العود" المنصوص عليها فى قانون العقوبات لارتكابه جريمة إصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمة كل واحد منهما 250 ألف جنيه، والتى تقدم خلالها بعدة دفوع قانونية منها عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وعدم انعقاد الخصومة، أن مواد إيقاف التنفيذ لا تنطبق عليه.

فيما طالب عثمان موافى دفاع المجنى عليهم بتأييد الحكم لاعتياد المتهم بارتكاب جرائم الشيكات واستند إلى البيان الصادر من الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام الثابت به الأحكام المتعددة الصادرة ضد "البدوى"، فى جرائم مماثلة، وأكد دفاع المجنى عليهم بأن سيد البدوى مقيم بفيلا بأكتوبر، وتم إعلانه عليها.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود بربرى، قد قضت فى يوليو الماضى بمعاقبة السيد البدوى محمد شحاتة، حضورى توكيل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وكان المجنى عليه وحيد حلمى حافظ قد حرر 3 محاضر فى قسم شرطة أول أكتوبر تحت أرقام 3457 ، 3458 ، 3459 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر يتهم البدوى بإصدار 3 شيكات بدون رصيد لصالحه.