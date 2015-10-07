إزالة 710 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال سبتمبر في قنا

صرح عبدالحميد الهجان، مُحافظ قنا، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن قنا، وبالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية للمحافظة، قد نفذت عدة حملاتٍ، أسفرت عن إزالة 458 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و252 على الأراضي المملوكة للدولة، بقرى ومراكز المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي .

وأشار “الهجان”، إلى أن تلك الحملات، قد أسفرت عن إزالة 177 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركز أبوتشت، و40 حالة على الأراضي المملوكة للدولة، و202 حالة تعدي على الأراضي المملوكة للدولة بمركز قنا، و32 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمدينة قوص، و10 حالات تعدي على الأراضي المملوكة للدولة، كما تمت إزالة 55 حالة بقفط، و71 بدشنا، و109 بفرشوط، و14 حالة بالوقف تعدي على أراضي زراعية.

وأكد “الهجان”، على استمرار تلك الحملات، وإزالة كافة التعديات، فضلًا عن المُتابعة الدورية واليومية، والتصدي لمخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مع إتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، وإزالة جميع أشكال التعديات .