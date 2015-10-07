بالفيديو.. فتاة تعطس 12 ألف مرة كل يوم بسبب حالة غامضة

سلطت صحيفة الديلى ميل البريطانية الضوء على قضية مثيرة للغاية، حيث لفتت الانتباه إلى قصة فتاة تعطس فى اليوم أكثر من 12 ألف مرة بسبب أمر غامض.

بدأت كاتلين ثرونلى من ولاية تكساس التى تبلغ من العمر 12 عاماً، فى العطس بطريقة غريبة للغاية، حيث إنها كانت تعطس 12 ألف مرة يومياً بمعدل 20 عطسة فى الدقيقة.

وعلى الرغم من زيارتها لحوالى 6 أطباء مختلفين لتشخيص حالتها، لكن عجز الطب عن تفسير هذا الاضطراب، قائلين: إنها حالة غريبة للغاية، لأن كلا من الفيروسات ونزلات البرد والحساسية تسبب العطس، لكن بغير هذه الطريقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصدقاء هذه الطفلة فى المدرسة كانوا يسخرون منها، لافتةً إلى أن الإغاثة الوحيدة التى تنقذ هذه الفتاة هى النوم بعد نهاية اليوم.

ومن المثير للغاية أن الطفلة وهى نائمة تشاهد نفسها تعطس حتى فى أحلامها.

وأضاف الدكتور مريد بارنس، طبيب الأعصاب فى مستشفى تكساس للأطفال، أن هناك تفسيرا واحدا، هو أن كاتلين قد تعانى من التشنجات اللاإرادية المماثلة لتلك التى يعانى منها المصابون بمرض متلازمة توريت.