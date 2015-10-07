أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو.. فتاة تعطس 12 ألف مرة كل يوم بسبب حالة غامضة

Google+ Print
بالفيديو.. فتاة تعطس 12 ألف مرة كل يوم بسبب حالة غامضة بالفيديو.. فتاة تعطس 12 ألف مرة كل يوم بسبب حالة غامضة
سلطت صحيفة الديلى ميل البريطانية الضوء على قضية مثيرة للغاية، حيث لفتت الانتباه إلى قصة فتاة تعطس فى اليوم أكثر من 12 ألف مرة بسبب أمر غامض.

بدأت كاتلين ثرونلى من ولاية تكساس التى تبلغ من العمر 12 عاماً، فى العطس بطريقة غريبة للغاية، حيث إنها كانت تعطس 12 ألف مرة يومياً بمعدل 20 عطسة فى الدقيقة.

وعلى الرغم من زيارتها لحوالى 6 أطباء مختلفين لتشخيص حالتها، لكن عجز الطب عن تفسير هذا الاضطراب، قائلين: إنها حالة غريبة للغاية، لأن كلا من الفيروسات ونزلات البرد والحساسية تسبب العطس، لكن بغير هذه الطريقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصدقاء هذه الطفلة فى المدرسة كانوا يسخرون منها، لافتةً إلى أن الإغاثة الوحيدة التى تنقذ هذه الفتاة هى النوم بعد نهاية اليوم.

ومن المثير للغاية أن الطفلة وهى نائمة تشاهد نفسها تعطس حتى فى أحلامها.

وأضاف الدكتور مريد بارنس، طبيب الأعصاب فى مستشفى تكساس للأطفال، أن هناك تفسيرا واحدا، هو أن كاتلين قد تعانى من التشنجات اللاإرادية المماثلة لتلك التى يعانى منها المصابون بمرض متلازمة توريت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"