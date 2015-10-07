للرجال.. تعرف على تأثير مرض السكر على قدرتك الجنسية

مرض السكر هو ثانى أكثر الأسباب شيوعا للضعف الجنسى عند الرجال، بعد الأسباب النفسية، وهو السبب العضوى الأول للإصابة بالضعف الجنسى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>هرمون التستسترون هو الذكورة، وهنا يشكو المريض من غياب الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى ضعف القدرة، ذلك بالإضافة لزيادة الوزن والشعور بالإرهاق والاكتئاب واضطرابات النوم وارتفاع معدلات الدهون الثلاثية.
>وهى التى تتحكم فى الانتصاب، وهنا لا يوجد مشكلة فى الرغبة الجنسية ولكن هناك ضعف فى الانتصاب، وقد يتسبب هذا المرض فى التسرب الوريدى فيصبح الانتصاب ضعيفا.
>يتسبب هذا المرض أولا بضعف الانتصاب ثم غيابه تماما، ويضيف أنه كثير ما يكون سبب الضعف الجنسى هو خليط من الثلاثة أسباب بنسب مختلفة
>أما عن كيفية تجنب الضعف الجنسى فهو عن طريق ضبط معدلات السكر والضغط ودهون الدم، بحيث لا يتجاوز معدل السكر التراكمى ٧ و معدل ضغط الدم يجب أن يكون أقل من ١٣٠/٨٠، ومعدل الدهون الثلاثية أقل من ١٤٠ والدهون ناقصة الكثافة أقل من ١٠٠.
وتبعا لرأى هانى نعيم استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، عضو الكلية الملكية بالندن، فإن السكر يتسبب فى الضعف الجنسى للرجال بثلاثة طرق مختلفة و هى:
1- نقص هرمون التستوستيرون
>هرمون التستسترون هو الذكورة، وهنا يشكو المريض من غياب الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى ضعف القدرة، ذلك بالإضافة لزيادة الوزن والشعور بالإرهاق والاكتئاب واضطرابات النوم وارتفاع معدلات الدهون الثلاثية.
2- اعتلال الأعصاب اللاإرادية
>وهى التى تتحكم فى الانتصاب، وهنا لا يوجد مشكلة فى الرغبة الجنسية ولكن هناك ضعف فى الانتصاب، وقد يتسبب هذا المرض فى التسرب الوريدى فيصبح الانتصاب ضعيفا.
3- اعتلال الشرايين
>يتسبب هذا المرض أولا بضعف الانتصاب ثم غيابه تماما، ويضيف أنه كثير ما يكون سبب الضعف الجنسى هو خليط من الثلاثة أسباب بنسب مختلفة
>أما عن كيفية تجنب الضعف الجنسى فهو عن طريق ضبط معدلات السكر والضغط ودهون الدم، بحيث لا يتجاوز معدل السكر التراكمى ٧ و معدل ضغط الدم يجب أن يكون أقل من ١٣٠/٨٠، ومعدل الدهون الثلاثية أقل من ١٤٠ والدهون ناقصة الكثافة أقل من ١٠٠.