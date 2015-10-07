للرجال.. تعرف على تأثير مرض السكر على قدرتك الجنسية

مرض السكر هو ثانى أكثر الأسباب شيوعا للضعف الجنسى عند الرجال، بعد الأسباب النفسية، وهو السبب العضوى الأول للإصابة بالضعف الجنسى.

وتبعا لرأى هانى نعيم استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، عضو الكلية الملكية بالندن، فإن السكر يتسبب فى الضعف الجنسى للرجال بثلاثة طرق مختلفة و هى:

1- نقص هرمون التستوستيرون

2- اعتلال الأعصاب اللاإرادية

3- اعتلال الشرايين