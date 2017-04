مفاجأة.. دراسة: الجرى "بيعمل دماغ" ويسبب شعورا بالنشوة أفضل من الحشيش

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية، حيث أشارت إلى أن الجرى والتمارين الرياضية لها فوائد رائعة للغاية وتساهم فى الشعور بالنشوة عقب الانتهاء من ممارستها، وكما ثبت أنها تُحدث تأثيرات إيجابية أفضل من الحشيش.

وتابعت الدراسة أن الشعور بالنشوة الذى يعقب ممارسة الأنشطة الرياضية، غالباً ما يصاحبه انخفاض فى مستويات القلق والضغط العصبى، وتنخفض معه بشكل ملحوظ الآلام التى يشعر بها الإنسان، وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة مستقبلات القنب فى الفئران عقب قيامها بالجرى.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن التمارين الرياضية تُحدث تأثيرات مشابهة لتدخين الحشيش، نظراً لأن كلاهما يحفزان مستقبلات القنب، والتى تساهم فى تخفيف الآلام، هذا بخلاف الفوائد المثيرة العديدة للجرى، وهو ما يجعله البديل الأمثل للحشيش، وخاصة ً أن الحشيش له أضرار صحية خطيرة جداً.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Proceedings of the National Academy of Sciences"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أكتوبر الجارى.

>وكانت الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن الرياضة تساهم فى إفراز هرمونات الإندروفين بالجسم، وتُحدث نفس تأثيرات هرمون المورفين.