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بالفيديو.. “العيادة” يكشف تأثير العصبية والضغط النفسى على العيون

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بالفيديو.. “العيادة” يكشف تأثير العصبية والضغط النفسى على العيون بالفيديو.. “العيادة” يكشف تأثير العصبية والضغط النفسى على العيون
التقت كاميرا “7 قناة اليوم السابع المصورة” مع الدكتور أحمد مصطفى كمال، أستاذ جراحة العيون فى جامعة القاهرة، و زميل جامعة ميتشجان بأمريكا.

وكشف عن تأثير العصبية والضغط النفسى على العيون، فأوضح أن العصبية والضغط النفسى والعصبى يستطيعون أن يؤثروا على أى شىء فى الجسم بما فيهم العيون إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

وتكون الطريقة المباشر عن طريق أن العصبية تقلل من المناعة وتكون العيون معرضة بشكل أكبر إلى الالتهابات والأكياس الدهنية والإرهاق.

كما أنه يوجد طريقة أخرى إنه عندما يعرض الإنسان إلى أى ضغط نفسى أو عصبى هذا يزيد من ضغط الدم وهى تسبب زيادة ضغط العين.

كما أنه نوه إلى أن الضغط النفسى والضغط العصبى يتسبب فى إرهاق العين وتكون أكثر الشكاوى تكون الشعور بصداع.

وأضاف أنه إذا كانت تعانى العين من مشاكل قد تسوء عند الإصابة بأى ضغط عصبى أو أى ضغط نفسى.

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مصر 365

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