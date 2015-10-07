هل الأم الحامل مريضة السكر تنقله لابنها؟

ينتاب كثير من السيدات اللاتى تعانين من الإصابة بمرض السكر قبل الحمل شعور بالقلق والمخاوف حول إمكانية أن يصاب جنينها بمرض السكر، أو يكون لمرضها تأثير على صحة طفلها سواء قبل ولادته أو خلال مراحل حياته.

وحول ذلك يقول دكتور أحمد السبعاوى، أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إن هناك اعتقادا خاطئا عند الكثيرين بأن الحامل مريضة السكر تنقل المرض إلى طفلها حتما، مؤكدا أن ذلك غير صحيح إلا أنه أحيانا تزيد فرص إصابته بمرض السكر عند البلوغ وذلك ليس شرطا.

ويستكمل د. السبعاوى "يساهم اهتمام الأم مريضة السكر بتعويد طفلها منذ الطفولة على تناول الأطعمة والأغذية الصحية المفيدة والسليمة وتجنبه تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون، ومراعاة ممارسته لتمارين الرياضية فى حمايته ووقايته من احتمالية إصابته بمرض السكر عند البلوغ".

ويتابع د. السبعاوى قائلا "يجب على الأمهات اللاتى تعانين من الإصابة بمرض السكر ضرورة الاهتمام بحصول طفلها على جدول التطعيمات اللازمة للطفل.

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