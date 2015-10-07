مدرب الأهلي – خروج ليكنز من السباق.. ' النادي يبحث عن اسم أكبر '

يملك الأهلي إمكانات تجعله يتعاقد مع مدير فني أفضل من جورج ليكنز، لهذا استبعد البلجيكي من السباق بحسب ما صرح به مصدر مسؤول لـFilGoal.com.

الأهلي أخطر ليكنز المدير الفني السابق لمنتخب تونس بأنه لم يعد مرشحا لتدريب الفريق الأحمر.

وجاء ذلك بعدما لم يجد اسمه إجماعا داخل مجلس إدارة النادي الأحمر الذي يبحث عن خليفة للمدرب المصري فتحي مبروك.

ويطمح الأهلي لاسم أكبر من جورج ليكنز خاصة وأن النادي الأحمر يمتلك القدرة المالية على جلب اسم أفضل.

حاليا يقود الأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بصفة مؤقتة حتى يتوصل النادي لأفضل اسم يستطيع منح الشياطين الألقاب التي غابت عن الفريق هذا الموسم.

فالأهلي أنهى موسمه متوجا بالسوبر المحلي ومخفقا في الدوري المصري والكأس والكونفدرالية.