أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الأهلي – خروج ليكنز من السباق.. ' النادي يبحث عن اسم أكبر '

Google+ Print
مدرب الأهلي – خروج ليكنز من السباق.. ' النادي يبحث عن اسم أكبر ' مدرب الأهلي – خروج ليكنز من السباق.. ' النادي يبحث عن اسم أكبر '

يملك الأهلي إمكانات تجعله يتعاقد مع مدير فني أفضل من جورج ليكنز، لهذا استبعد البلجيكي من السباق بحسب ما صرح به مصدر مسؤول لـFilGoal.com.

الأهلي أخطر ليكنز المدير الفني السابق لمنتخب تونس بأنه لم يعد مرشحا لتدريب الفريق الأحمر.

وجاء ذلك بعدما لم يجد اسمه إجماعا داخل مجلس إدارة النادي الأحمر الذي يبحث عن خليفة للمدرب المصري فتحي مبروك.

ويطمح الأهلي لاسم أكبر من جورج ليكنز خاصة وأن النادي الأحمر يمتلك القدرة المالية على جلب اسم أفضل.

حاليا يقود الأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بصفة مؤقتة حتى يتوصل النادي لأفضل اسم يستطيع منح الشياطين الألقاب التي غابت عن الفريق هذا الموسم.

فالأهلي أنهى موسمه متوجا بالسوبر المحلي ومخفقا في الدوري المصري والكأس والكونفدرالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع