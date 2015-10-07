بالصور و الفيديو.. «ONA» تكشف تلاعب «الإخوان» بقصيدة «مافاز» للشاعر عبد الرحمن العشماوى

تقرير – مصطفى حمزة:

مؤلف أنشودة “عناقيد الضياء” الشاعر السعودى عبد الرحمن العشماوى، هجا الرئيس السيسى بأحدى قصائده، فكيف تسمح الدولة المصرية بعرض العمل في إحتفالات أكتوبر؟!!.

هذا السؤال فرض نفسه على الكثيرين ،ودلل غالبيتهم على صحة هجوم د.”العشماوى” على الرئيس السيسى بنشر فيديو للقصيدة يحمل على موقع يوتيوب عنوان ”مافازالسيسى”، وذلك نقلا عن الموقع الإخوانى “رابعة”.

والمفارقة التى تكشفها «ONA» ، أن النص الأصلى للقصيدة منشور على العيد من المنتديات الخليجية بعنوان “مافاز” بدون إسم الرئيس،ويمكن ملاحظته بالتركيز بالإشارة المتواجدة بالجانب الأيمن لمقدمة الفيديو المتداوله حاليا ايضا، وهو مايفضح الموقع الإخوانى الذى لم ينتبه لذلك عند إعادتهم لمونتاج العمل،ووضع عنوانا جديدا للقصيدة هو “ما فاز السيسى” على غير الحقيقة، فضلا عن الصور المصاحبة لصوت الشاعر أثناء إلقائها.

والطريف هنا ان من قام بالتزوير والتعدى على حقوق الشاعر، لم يكتفى بالعنوان ،وأضاف أسم “السيسى” للشطر الأول من القصيدة ، وذلك رغم أنه يقول بالنص الأصلى “ما فَاز ..!/ما فاز من سفك الدماء وأهدرا/وعلى الجماجم والضلوع تبخترا”، ورغم ربط البعض لإشارة الشاعر بها لطغيان “فرعون”، فى قوله “هل فاز فرعون الذي جعل الهوى/ربّاً وأسرف في الضلال وأنكرا؟”،وتم إعتبار ذلك كافيا لإثارة الإستهجان،إلا ان باقى الأبيات تكشف ان قيام الشاعر بذلك لم يكن على سبيل التخصيص أو حتى التشبيه المباشر ،فمثلما إستعار سيرة “فرعون ” الذى طغى فى البلاد،لجأ لرموز أخرى مثل “ثمود” الذين “فتكوا بناقة صالح، وكذلك “نمرود” وجيبشه، ولا تحمل باقى أبيات القصيدة أى إشارة واضحة من قريب أو بعيد إلى الرئيس المصرى.

وما فعلته الخلايا الخوانية، مع قصيدة “مافاز”،سبق لهم القيام بها مع كل من الفنان على الحجار والشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى ،وأغنيتهم الشهيرة “ضحكة المساجين” عبر نشرها على مواقعهم مصحوبة بصورقيادتهم المحبوسين على ذمة العديد من القضايا عقب ثورة 30يونيو،وهو الأمر نفسه الذى فضحه الملحن تامر عاشور عقب تكرراهم نفس عملية السطو والتلفيق على اغنية مقدمة مسلسل “فرعون” .

وفى السياق نفسه سبق و أستغلت قناة “الجزيرة مباشر” قبل توقفها أغنية “الشيطان ” للمطرب والموزع الموسيقى “شعيب الخطيب”،الذى سبق وكشف التلاعب فى تصريحات خاصة ل”ONA”،وقال ” بالإضافة لقيام الجزيرة بالسطو على الاغنية، وبثها، وتعمدوا الإشارة لتصريحات عن لساني لم أقلها، وادعوا بأني أغني ضد ما وصفوه بالانقلاب والسيسى، وهو كلام عار من الصحة.

وأوضح شعيب أن كلمات الأغنية التى كتبها هشام يحيى بمشاركة فريق “أسفلت”، ليس لها أي علاقة بالسياسة نهائياً، “وتتكلم عن الصراع النفسي داخل الانسان، و التردد الذى يعيش فيه ، و إنه مش لازم يكسل و لازم يقوم يدور على الأمل و يسعى عشان يحقق حلمه و الإهيفوته “.

(قصيدة ما فاز)

(ضحكة المساجين) الاصليه عام 2011

(ضحة المساجين) المفبركة عام 2013

(فرعون) قبل اعتداء الاخوان على حقوق مؤلفها وملحنها

(فرعون) بعد الاستغلال الاخوانى

أغنية “الشيطان” بعد تلاعب الجزيرة

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