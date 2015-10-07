الملاحة الجوية: حركة الطيران منتظمة بالقاهرة ولم تتأثر بسوء الطقس‎

أكد الكابتن إيهاب محي الدين رئيس الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية اليوم الأربعاء، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن بمطار القاهرة الدولي رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وقال أن حركة السفر والوصول منتظمة بالمطار ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية، وأضاف محي أن هطول الأمطار في بعض المناطق لا تؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات والتأثير على الحركة الملاحية يكون فقط عند وصول الرياح إلى مستوى معين وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

و أشار إلى أن هناك غرفة ومركز العمليات تتابع وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ.