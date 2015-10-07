أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الملاحة الجوية: حركة الطيران منتظمة بالقاهرة ولم تتأثر بسوء الطقس‎

Google+ Print
الملاحة الجوية: حركة الطيران منتظمة بالقاهرة ولم تتأثر بسوء الطقس‎ الملاحة الجوية: حركة الطيران منتظمة بالقاهرة ولم تتأثر بسوء الطقس‎

 

الكابتن إيهاب محي الدين

أكد الكابتن إيهاب محي الدين رئيس الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية اليوم الأربعاء، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن بمطار القاهرة الدولي رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وقال أن حركة السفر والوصول منتظمة بالمطار ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية، وأضاف محي أن هطول الأمطار في بعض المناطق لا تؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات والتأثير على الحركة الملاحية يكون فقط عند وصول الرياح إلى مستوى معين وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

و أشار إلى أن هناك غرفة ومركز العمليات تتابع وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا