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«بلاتر»: التحقيقات بدأت دون دليل ضدي وسأقاتل من أجل نفسي

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«بلاتر»: التحقيقات بدأت دون دليل ضدي وسأقاتل من أجل نفسي «بلاتر»: التحقيقات بدأت دون دليل ضدي وسأقاتل من أجل نفسي

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيب بلاتر، عن تمسكه بمنصبه، معتبرًا  أن التحقيقات السويسرية الجنائية ضده “ليست محقة”.
> ويشغل بلاتر، الذي يخضع لتحقيقات من السلطات السويسرية، منصب رئيس فيفا منذ 1998، بينما عمل قبلها أمينا عاما للاتحاد منذ 1981.

ونقلت مجلة “بونته” الألمانية عن بلاتر قوله في مقابلة “الموقف ليس لطيفا. لقد بدأت التحقيقات دون أي دليل على ارتكاب أي فعل خاطئ من جانبي. هذا أمر مشين حقا.”

وبعد أربعة أيام من فوزه بولاية خامسة رئيسا لفيفا، فاجأ بلاتر العالم في يونيو الماضي بقوله إنه سيترك منصبه في أعقاب تحقيقات من السلطات الأميركية والسويسرية في فضيحة فساد بالفيفا.

وأكد بلاتر مجددا في مقابلته مع المجلة الألمانية أنه لا يخطط للاستقالة بشكل فوري رغم مطالبات بعض الشركات الراعية منذ أيام بحدوث هذا الأمر.

وقال بلاتر “هذا مجرد تحقيق ولم أتعرض لأي اتهام، سأقاتل حتى 26 فبراير من أجل نفسي، بالنسبة لفيفا فأنا على اقتناع أن الشيطان سيظهر إلى النور وأن الخير سينتصر في النهاية”.

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