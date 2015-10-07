أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

31 أكتوبر.. انطلاق الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية

Google+ Print
31 أكتوبر.. انطلاق الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية 31 أكتوبر.. انطلاق الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية

صورة أرشيفية

تنطلق بمحافظة الأقصر، الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتُنَفَذْ الحملة عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية، وفرق متنقلة بالمدارس والحضانات، وفي جميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية والحضرية والمستشفيات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمدارس الحكومية والخاصة والحضانات.

ويبدأ تنفيذ الحملة، يوم 31 أكتوبر الجاري، وتستمر لـ18 يومًا للأطفال من سن 9 شهور وحتى 10 سنوات، وذلك ضمن خطة تحريك المجتمع للمشاركة في البرامج والخطط الصحية الفعالة.

وقالت الدكتورة رُقَية ناصر، مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، إنه سيتم حصر وتطعيم الأطفال بالمدارس، والوحدات الريفية، ومواقع مختارة في القرى والنجوع والمدن بالمجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا