31 أكتوبر.. انطلاق الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية

تنطلق بمحافظة الأقصر، الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتُنَفَذْ الحملة عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية، وفرق متنقلة بالمدارس والحضانات، وفي جميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية والحضرية والمستشفيات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمدارس الحكومية والخاصة والحضانات.

ويبدأ تنفيذ الحملة، يوم 31 أكتوبر الجاري، وتستمر لـ18 يومًا للأطفال من سن 9 شهور وحتى 10 سنوات، وذلك ضمن خطة تحريك المجتمع للمشاركة في البرامج والخطط الصحية الفعالة.

وقالت الدكتورة رُقَية ناصر، مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، إنه سيتم حصر وتطعيم الأطفال بالمدارس، والوحدات الريفية، ومواقع مختارة في القرى والنجوع والمدن بالمجان.