السعودية ترحل 18 مصريًا لمخالفتهم شروط الإقامة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 18 مرحلًا مصريًا قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها لمخافتهم شروط الإقامة فيها.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن المرحلين وصلوا على الطائرة السعودية القادمة من جدة يحملون وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية فى جدة بعد فقد جوازات سفرهم، وتبين من التحقيق معهم حدوث خلافات بينهم والكفلاء الذين يعملون لديهم دفعتهم للهروب بحثا عن عمل فى أماكن أخرى حتى تم القبض عليهم ضمن حملات على مخالفي شروط الإقامة بالمملكة، وتم التأكد من بيانات المرحلين والسماح لهم بمغادرة المطار.