ولى أمر تلميذ يعتدى بالضرب على مدير مدرسة بإمبابة

استمرارا لتعدى أولياء الأمور على المعلمين داخل المدارس أثناء سير اليوم الدراسي، تعدى ظهر اليوم، ولى أمر أحد طلاب مدرسة أحمد عرابى للتعليم الأساسى بإمبابة التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية على مدير المدرسة بالضرب المبرح.

> وقالت الدكتورة بثينة كشك، مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن غرفة العمليات بالمديرية أبلغتها بتعدى ولى أمر على مدير المدرسة، مؤكدة أنها اتجهت إلى المدرسة على الفور لمعرفة ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أنه سيتم تحرير محضر ضد ولى الأمر ونقل أبنه إلى مدرسة أخرى كإجراء أولى يتم اتخاذه.

> وأكدت كشك، فى تصريحات صحفية ، أنه سيتم الاستعانة بأفراد الأمن الغداري التابع لوزارة التربية والتعليم لتأمين المدارس، ولتأمين المعلمين ضد بلطجة بعض أولياء الأمور، مشيرة إلى أن كرامة المعلم خط أحمر، ولا مساس بكرامة المعلم تحت أى ظرف.

> يذكر أنه قد تعدت والدة تلميذة وبعض البلطجية على معلمة الأسبوع الماضى بمدرسة اليسر وجردوها من ملابسها وتم سحلها، كما تعدت ولية أمر تلميذة بمدرسة رفاعة الطهطاوى للتعليم الأساسى التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية على مديرة المدرسة.

> ومن جهته، أكد الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تكليف لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة التابع للوزارة للوقوف على حقيقة ما يتعرض له المعلمين من اعتداءات من قبل بعض أولياء الأمور، مشيرا إلى أن “تكرار تعدى أولياء الأمور على المعلمين يعد كارثة حقيقية فى حق المنظومة التعليمية، ولكن كرامة المعلم خط أحمر، ولا يمكن المساس بها، وستكون هناك عقوبات رادعة لمن يحاول التعدى على أى المعلم أثناء عمله”.

> وعن واقعة اعتداء كعلمة على طالبة بـ”الخرطوم” بإحدى مدارس شبرا، قال الشربيني، لـ”الحياة الآن”، كلفت لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة بالتحقيق فى واقعة، إدعاء ولى أمر بمدرسة ذكى مبارك للتعليم الأساسى التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية تعرض ابنته للتعدى عليها بخرطوم من قبل إحدى المعلمات.

> وقال الشربيني، إن الإدارة التعليمية أرسلت لجنة أيضا للتحقيق فى الواقعة، مشيرا إلى أن بعض أعضاء اللجنة كشف على جسد الطالبة وتبين أنه لا توجد أية علامات بالتعدى عليه بالضرب باستخدام خرطوم، مضيفا أنه إذا ثبت التعدى على الطفلة سيتم استبعاد المعلم من التدريس وتطبيق الجزاء القانونى طبقا لما هو منصوص عليه فى القرارات الوزارية.